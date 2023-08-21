قُتل 8 من مرتزقة "تحرير الشام" وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، في 6 ضربات جوية نفذتها طائرات حربية روسية بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين، استهدفت مقراً عسكرياً تابعاً لهم على مفرق كورين على أطراف مدينة إدلب بالقرب من مسبح ومنتزه صيفي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطيرة.

وبذلك، يرتفع إلى 35، تعداد الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 46 شخص بجروح متفاوتة.

(د ع)