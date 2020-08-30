​​​​​​​مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي في بيازيد

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد العمليات التي نفذتها قواتهم في مناطق مختلفة في شمال كردستان.

مقتل 8 من جنود الاحتلال

وذكر البيان أن قوات الدفاع الشعبي نفذت بتاريخ 29 آب الجاري عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة بيازيد التابعة لمحافظة آكري. واندلعت اشتباكات عنيفة على مسافات قريبة ما أدى إلى فرار قوات جيش الاحتلال التركي من المنطقة.

وأقدم جيش الاحتلال التركي بعد العملية على قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة ما أسفر عن اندلاع حرائق لا زالت مستمرة.

تدمير مواقع لجيش الاحتلال التركي

وأضاف البيان: "في إطار حملة الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثورية، نفذت قواتنا بتاريخ 28 آب عملية في ناحية جلي في جولميرك، وأسفرت العملية عن تدمير موقعين ما أسفر عن مقتل من فيها، دون معرفة عدد القتلى".

كما أعلن البيان استشهاد المقاتلة شيلان كوجر الاسم الحقيقي هيام قياسم جراء غارة جوية لجيش الاحتلال التركي في منطقة زاب بتاريخ 18 آب الجاري.

(ك)