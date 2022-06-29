​​​​​​​مقتل 8 جنود محتلين وإصابة 5 آخرين في اشتباكين مع قوات تحرير عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً إلى الإعلام والرأي العام كشف فيه مقتل 8 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة ما لا يقل عن 5 جنود خلال عمليتين، جاء فيه:

"تزداد هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة كل يوم وخلال هذه الهجمات يتم استهداف سكان المنطقة بشكل خاص في تاريخ 21 و25 حزيران، أفشلت قواتنا هجومين للجيش التركي.

في 21 حزيران / في منطقة مارع، عندما حاولت مجموعة من جيش الاحتلال التركي التسلُّل لكن قواتنا لاحظت وجودهم حيث وقعت اشتباكات أسفرت فيها عن مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين.

في الـ 25 من حزيران، في ناحية شيراوا نتيجة هجوم العدو اندَلعت اشتباكات بين مجموعة من قواتنا ومجموعة معادية. ونتيجة الاشتباكات قتل 3 جنود ووقعت خسائر في صفوف العدو لكن لم يتسنَّ لنا التأكُّد من عدد الجرحى".

أكد البيان "نتيجة كلا الاشتباكين: تم قتل 8 جنود من جيش الاحتلال التركي وجرح ما لا يقل عن 5 جنود".

(ف)