ونفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، الخميس، قصفاً صاروخيّاً استهدف منطقة "مسبح" في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، أد ّ ى إلى مقتل 5 مواطنين بينهم طفل، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما وثق المرصد مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة جراء قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ليصل تعداد الذين قضوا خلال الصباح إلى 8 أشخاص حتى اللحظة، والعدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بشكل مكثف أماكن في قرية حميمات بسهل الغاب شمال غربي حماة.

(د ع)