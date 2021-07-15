​​​​​​​مقتل 8 أشخاص في قصف لقوات حكومة دمشق على "خفض التصعيد"

استهدفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بالقذائف الصاروخيّة بلدات في المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، أدت إلى مقتل 8 مواطنين ووقوع جرحى بعضهم في حالات خطرة.
خبر 2021-07-15T11:21:00 مركز الأخبار

ونفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، الخميس، قصفاً صاروخيّاً استهدف منطقة "مسبح" في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، أدّى إلى مقتل 5 مواطنين بينهم طفل، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما وثق المرصد مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وامرأة جراء قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ليصل تعداد الذين قضوا خلال الصباح إلى 8 أشخاص حتى اللحظة، والعدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بشكل مكثف أماكن في قرية حميمات بسهل الغاب شمال غربي حماة.

(د ع)


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