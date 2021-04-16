​​​​​​​مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأميركية

وقالت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك، للصحفيين إن حادث إطلاق نار وقع في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي ويعتقدون أن المسلح قُتل انتحارًا، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد برس.

وأوضحت الشرطة أن أشخاصًا عدة أصيبوا بالرصاص لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم.

ودعا الرقيب جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا، أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق هوليداي إن المحلي.

وفي نهاية الشهر الماضي، قُتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا. وفي 22 آذار/ مارس قُتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

ويقضي حوالي40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارًا، لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالخلافات السياسية.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من "تجاوز غير دستوري".

(م ش)