​​​​​​​مقتل 8 عناصر من قوات حكومة دمشق في هجوم عنيف لمرتزقة داعش على منطقة الرصافة

دارت اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش في منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية، جراء هجوم شنته الأخيرة على مواقع الأولى.

وتحاول قوات حكومة دمشق التصدي للهجوم بمؤازرة الطائرات الحربية الروسية التي تشن غارات مكثفة على المنطقة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل جراء الهجوم المستمر منذ ساعات الليل وحتى الآن 8 عناصر من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، وسط أنباء مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1578 قتيلاً من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل.

بالإضافة لـ 153 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما قتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات داعش، في حين قتل 1067 مرتزقة من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

(ل د)