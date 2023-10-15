​​​​​​​مقتل 7 جنود أتراك وإعطاب مروحيتين – تم التحديث

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG))، بياناً، أعلنت فيه مقتل 7 جنود من جيش الاحتلال التركي في ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية بساحة زاب الغربية.

وأكدت قوات الدفاع الشعبي أن دولة الاحتلال التركي استخدمت الغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة وطائرات بدون طيار مفخخة.

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي (HPG) المعلومات التالية حول عمليات الكريلا والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي:

"في ساحة الشهيد دليل في غرب زاب:

في 14 تشرين الأول الساعة 8:30 و10:00 و15:00، تلقت قوات جيش الاحتلال التركي الذين كانوا يحاولون الاستقرار في ساحة مقاومة تلة جودي للضرب بالأسلحة الثقيلة من قبل قواتنا الكريلا، وبهذه الطريقة تم إيقاف محاولة تمركز قوات جيش الاحتلال التركي.

وفي 14 تشرين الأول الساعة 13:30 وجه قواتنا ضربة للاحتلال التركي في ساحة مقاومة تلة جودي وعلى إثرها قتل أحد المحتلين، وتم تنفيذ هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA Star).

وفي 14 تشرين الأول الساعة 11:00 مساءً، استهدفت قواتنا طائرات الهليكوبتر بالأسلحة الثقيلة في ساحة مقاومة تلة جودي واضطرت مروحية سكورسكي التي تعرضت للعطب إلى المغادرة دون نشر قواتها في ساحة المقاومة، وتم تنفيذ هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA Star).

وفي 15 تشرين الأول الساعة 01:00، تم استهداف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في ساحة مقاومة تلة جودي، وتم تنفيذ هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA Star).

وفي 14 تشرين الأول الساعة 08:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة تلة آميدية، ونفذت هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA Star).

وفي 14 تشرين الأول الساعة 11:00 صباحاً، تم ضرب الغزاة بأسلحة نصف آلية في ساحة المقاومة في تلة آميدية، وعلى إثر ذلك قتل 6 جنود وجرح 3 جنود من قوات جيش الاحتلال التركي.

وفي 14 تشرين الأول الساعة 19:30 تعرض الغزاة لهجوم بأسلحة نصف آلية في ساحة المقاومة تلة آميدية.

في منطقة متينا؛

وفي 13 تشرين الأول الساعة 4:30 مساءً، استهدف قواتنا جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة في تلة أورتي.

في 15 تشرين الأول الساعة 01:00، استهدفت قواتنا تحركات مروحيات جيش الاحتلال التركي في ساحة ميتينا بأسلحة نصف آلية، واضطرت المروحية التي أعطبت إلى مغادرة ساحة المقاومة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة والطائرات المسيرة المفخخة:

وفي 13 و14 تشرين الأول، تعرضت مواقع القتال في ساحة المقاومة في تلة جارجيلا للقصف 3 مرات بمسيرات مفخخة.

وفي 14 تشرين الأول، تعرضت مواقع القتال في ساحة المقاومة تلة أورتي للقصف مرتين بمتفجرات محظورة في منطقة ميتينا.

وفي 14 تشرين الأول، في ساحات المقاومة تلة جودي وتلة آميدية في منطقة زاب الغربي التابعة للشهيد دليل، تم قصف المواقع الحربية 4 مرات بطائرات مسيرة مفخخة ومرة ​​بمتفجرات محظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي 14 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة الشهيد إبراهيم في منطقة زاب مرة واحدة، وتم قصف قرية بشيلي ومنطقة كولكا في منطقة ميتينا 3 مرات إجمالاً.

في 14 تشرين الأول، قصفت المروحيات الهجومية لجيش الاحتلال مناطق زاب وغربي زاب التابعة لساحة الشهيد دليل ومتينا.

وتعرضت مناطق زاب وغربي زاب التابعة لساحة الشهيد دليل ومتينا للقصف بالمدافع".

(أ ب)