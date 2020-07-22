​​​​​​​مقتل 7 جنود أتراك بينهم ضابط في عمليّات لمقاتلي الكريلا

وأوضح البيان أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار حملة "الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثوريّة"، وفي هذا السياق "استهدف مقاتلونا، أوّل أمس الاثنين في الساعة 07:15، تجمّعاً لجنود العدو في تلّة بمحيط قرية ’بزنو’ التابعة لناحية ’جارجيلا’ بمنطقة زغروس، وأسفرت العمليّة عن تحييد ضابط برتبة رفيعة".

وأشار البيان إلى أنّ وحدات "الحركة الثوريّة المتّحدة" (KBDH)، نفّذت، في إطار حملة مواجهة الاحتلال التركي في حفتانين، عمليّة نوعيّة، في 20 تمّوز الجاري، الساعة 11:20، استهدفت فيها وحدات عسكريّة تركيّة بمحيط تلّة "الشهيد علي شير" بناحية "جلى" التابعة لمنطقة جولميرك، وأسفرت العمليّة عن تحييد 6 جنود أتراك وإصابة جنديّ آخر.

ولفت بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى أنّ مروحيّات قتاليّة تابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت، أوّل أمس، الأراضي المحيطة بناحية "كورسى" التابعة لمدينة آمد، ونجم عن القصف اندلاع حرائق كبيرة بالمحاصيل الزراعيّة "لم يتمّ إخمادها حتّى ساعة إعداد البيان".

ونوّه إلى عمليّة عسكريّة بدأها جيش الاحتلال التركي، في 19 تمّوز الحالي، بميدان "الشهيد جان خورت" الواقع في نواحي "هركول" بمنطقة سيرت، حيث قصفت مدفعيّة الاحتلال المنطقة بشكل مكثّف طوال ساعات الليل، فيما نفّذت مروحيّات من طراز "سكورسكي" عمليّة إنزال مظلّي، و "تصدّى مقاتلو ومقاتلات الكريلا لتقدّم جنود الاحتلال في المنطقة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، استشهد خلالها رفيق دربنا شيار كارزان بعد أن أبدى مقاومة بطوليّة.. فيما انسحبت وحدات الجيش التركي دون تحقيق أيّ تقدّم على الأرض".

المصدر: ANF