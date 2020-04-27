​​​​​​​مقتل 7 أشخاص جراء غارات اسرائيلية على دمشق

واستهدفت الطائرات الاسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية فجر اليوم، مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمجموعات الموالية، في العاصمة دمشق ومحطيها بعدة غارات جوية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الطائرات استهدفت المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل من المجموعات التابعة لإيران.

وأكد المرصد أن 3 مدنيين استشهدوا وأُصيب آخرون بجراح، جراء سقوط شظايا صواريخ على منازلهم في منطقتي العادلية والحجيرة في ريف دمشق الجنوبي، دون التطرق إلى ما إذا كانت تلك الشظايا ناجمة عن الصواريخ الإسرائيلية، أو عن صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التي حاولت التصدي للهجوم الاسرائيلي.

(ش ع)