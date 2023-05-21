​​​​​​​مقتل 6 من حرس الحدود الإيراني جنوب شرق البلاد

أفادت وسائل إعلامية إيرانية محلية بمقتل ستة أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت جنوب شرق البلاد.

وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية في إيران إن: "ستة من حرس الحدود قُتلوا في هجوم في سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان".

وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم مكون البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والبلوش أو جماعات من المسلمين السنة، حسب ما نقلت شبكة فرانس 24.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" أن الهجوم شنته "جماعة إرهابية كانت تحاول التسلل إلى البلاد" ولكنها "فرت عبر الحدود بعد الاشتباك".

وأشارت الوكالة إلى أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.

(د ع)