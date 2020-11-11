​​​​​​​مقتل 5 مرتزقة في عفرين وقوات تحرير عفرين تتوعد بالمزيد من العمليات

توعدت قوات تحرير عفرين في بيان كتابي أصدرته، اليوم، بتنفيذ المزيد من العمليات ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وجاء في نص البيان:

"إلى الرأي العام

تستمر عملياتنا الانتقامية ضد الممارسات المنافية للمبادئ الإنسانية التي تتّبعها دولة الاحتلال التركي ضد شعبنا في عفرين.

في هذا الإطار، وفي الـ 6 من تشرين الثاني نفذّت قواتنا عملية ضد مرتزقة الجبهة الشامية في مدينة عفرين، أسفرت عن مقتل مرتزقين اثنين وإصابة 4 بجراح، إضافة إلى إعطاب عربة للمرتزقة.

وفي الـ 8 من تشرين الثاني نفذّت قواتنا عملية ضد مقر لمرتزقة الجبهة الشامية في حي الأشرفية في مدينة عفرين، أدت إلى مقتل 3 مرتزقة وإصابة 7 بجراح، حالة اثنين منهم حرجة.

وفي محصلة العمليتين قُتل 5 مرتزقة وأُصيب 11 آخرون.

وسننفذ عمليات أكثر فعالية ضد الممارسات الفاشية لدولة الاحتلال التركي".

(م)

ANHA