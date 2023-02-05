​​​​​​​مقتل 5 جنود محتلين بعملية نفذتها الكريلا في ظروف جوية في غاية القسوة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام عن آخر التطورات والمعارك الجارية في مناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه.

"بتاريخ الثاني من شباط الجاري نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية بالأسلحة الثقيلة والفردية من 6 محاور ضد الاحتلال التركي في تلة هكاري أسفرت عن مقتل 5 من جنود الاحتلال التركي.

كما وارتقى 7 مقاتلين من الكريلا إلى مرتبة الشهادة بعد أن سطروا ملاحم بطولية في عملية تلة هكاري".

وأضاف البيان إنه" بالإضافة إلى مقتل 5 من جنود الاحتلال التركي تم تدمير 3 كاميرات للمراقبة (موبيس) و4 مواقع سلاح من نوع A4 وBZ وسلاح آخر في عملية هكاري، بالإضافة إلى تدمير كاميرا (موبيس) ثانية في محيط قرية سيدا بمنطقة جمجو.

وأشار البيان إلى " أن الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة في تلة هكاري مرتين بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بقذائف الدبابات والمدفعية والأسلحة الثقيلة في تلة هكاري ومنطقة جمجو.

والمعلومات المفصلة حول العمليات والهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب

4 شباط وفي الساعة 12:30 تم تدمير نظام كاميرا موبيس التي كانت قد وضعت في محيط خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا بالقرب من قرية سيدا في ناحية شيلادزه بآمدية من قبل فرقنا المتحركة بتكتيك القنص.

في إطار حملة سافاش مرعش الثورية لمعركة خابور

2 شباط وفي تلة هكاري، استهدفت قوات الكريلا ستة جنود للاحتلال التركي عبر عملية منسقة من ستة محاور، حيث عبروا الأسلاك الشائكة وأضواء البروجكتورات باحترافية، و أغاروا على العدو، في الساعة 07:10 تم قتل ثلاثة جنود حول الخنادق بواسطة الأسلحة الفردية والقنابل اليدوية، حيث أغار مقاتلونا كالبرق وبالروح الهجومية على الأعداء وقتلوا جنديين تركيين، فرقنا الكريلا المنسقة بالرغم من ظروف وشروط الشتاء والثلوج التي ارتفعت حوالي المترين، نفذوا الهجوم بروح التضحية ووجهوا ضربات قوية لجنود الاحتلال، وأسفرت هذه العملية المنسقة عن مقتل5 جنود للاحتلال التركي وتدمير 4 أنظمة كاميرات موبيس و4 مواقع للعدو وسلاح A4 وسلاح B7 وسلاح قاذف”.

في هذه العملية وفي هذه الحرب والهجمات الجوية، استشهد سبعة من رفاقنا الكريلا الذين قاتلوا من أجل تحقيق مستقبل حر لشعبنا بروح فدائية، سوف نشارك المعلومات حول مسيرة حياة رفاقنا لشعبنا الوطني وللرأي العام لاحقاً.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة

4 شباط في الساعة 14:30، قصف جيش الاحتلال التركي مرة خنادق المقاومة للكريلا حول ساحة جمجو في ناحية شيلادزه في آمدية، بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

2 شباط، قصفت الطائرات الحربية التركية مرتين ساحة المقاومة في تلة هكاري.

2 و 4 شباط، قصف جيش الاحتلال التركي عشرات المرات خنادق المقاومة للكريلا في ساحة المقاومة في تلة هكاري و حول ساحة جمجو في ناحية شيلادزه في آمدية، بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة.