​​​​​​​مقتل 5 أشخاص بانفجار شاحنة ملغومة شرق أفغانستان

وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار بسيارة ملغومة بالقرب من محكمة عسكرية في مدينة غرديز، وهي منطقة مأهولة بالسكان، ويُخشى مقتل وإصابة عشرات المدنيين".

ويأتي التفجير بعد يومين من مقتل 56 على الأقل في هجمات بمناطق أخرى من البلاد، بينهم نساء وأطفال حديثي الولادة في انتكاسة لخطط السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان مسؤولية الحركة عن الهجوم، بحسب رويترز.

وانفجرت في 11 أيار/ مايو الجاري أربعة ألغام مزروعة على جوانب الطريق بشكلٍ متعاقب في حيّ يقع شمال العاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، بينهم طفلن بجروح.

ويُذكر أن واشنطن وحركة طالبان وقعتا اتفاق سلام تاريخي في الدوحة في 29 شباط/فبراير الماضي لبدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد 18 عاماً من الحرب.

(ش ع)