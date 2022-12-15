دارت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة داعش وعناصر من "الدفاع الوطني" التابع لقوات حكومة دمشق؛ إثر كمين استهدف سيارة كانت تقلهم على طريق أثريا – الرقة بريف حماة الشرقي ضمن البادية السورية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مرتزقة من داعش فجروا لغماً أرضياً بسيارة كانت تقل عناصر من "الدفاع الوطني" الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 منهم، ثم تبعه هجوم مسلح واشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل عنصرين من "الدفاع الوطني".

ويأتي ذلك، في ظل نشاط مرتزقة داعش المتزايد في تلك المناطق.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 408 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 157 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، 247 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، قتلوا في 93 عملية لمرتزقة داعش تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب، بالإضافة إلى مقتل 4 مواطنين بهجمات داعش في البادية.

(د ع)