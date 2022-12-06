​​​​​​​مقتل 5 على الأقل في انفجار بشمال أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بشمال أفغانستان.

وقال محمد عاصف وزيري، المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي: "وقع انفجار اليوم في بلخ في حافلة تخص موظفي شركة نفط "، مضيفاً أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار، ويشار إلى أن عدة هجمات وقعت في مراكز حضرية في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن بعضها.

ومنذ أيام قليلة، قُتل ما لا يقلّ عن 16 شخصاً وجُرح 24 آخرون، في انفجار وقع في مدرسة "قرآنية" في مدينة أيبك شمالي أفغانستان.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 5 أشخاص وإصابة سادس بإطلاق نار داخل مسجد في منطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول.

ومطلع شهر تشرين الثاني الماضي، أصيب 8 أشخاص في هجومٍ استهدف حافلة تقلّ موظفين تابعين لوزارة إعادة تأهيل الأرياف وتنميتها في العاصمة الأفغانية كابول.

(م ش)