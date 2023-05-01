تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني في درعا، حيث تتواصل عمليات الاستهداف بالرصاص على يد مسلحين غالبيتهم مجهولي الهوية فضلاً عن التفجيرات والاستهدافات بطرق متنوعة.

وحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهد شهر نيسان 61 استهدافاً، أسفرت عن مقتل 47 شخصاً جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق والجماعات التابعة لها.

فيما بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، 175 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 135 شخص.

وتؤكد هذه الأرقام وتصاعد معدل الاستهدافات وجرائم القتل، فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، خاصة مدينة درعا التي خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حوّلت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)