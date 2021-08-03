​​​​​​​مقتل 40 مدنياً خلال 24 ساعة في قتال بين طالبان والقوات الأفغانية

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 40 مدنياً وجرح أكثر من مئة آخرين خلال المعارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في الـ 24 ساعة الماضية، في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند الرئيسة جنوب البلاد.

ودعا الجيش الافغاني، الثلاثاء، سكان المدينة إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إخراج عناصر حركة طالبان منها. وقال الجنرال، سامي سادات، في رسالة وجّهها الى وسائل الإعلام، مخاطباً سكان المدينة "يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا" ضد طالبان.

وتشكل مدينة لشكركاه منذ أيام مسرحاً لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من قبل حركة طالبان الذين سيطروا وفق ما قال مسؤولون أفغان الثلاثاء، على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية محلية في المدينة. ولم تبقَ فيها سوى قناة واحدة مؤيدة لطالبان تبثّ برامج إسلامية.

وارتفع مستوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع أيار/ مايو عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد تزامناً مع بدء الجيش الأميركي آخر مراحل انسحابه، مسدلاً الستار على حرب استمرت 20 عاماً.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تغريدة الثلاثاء، "قلقها الشديد" إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة. وحضّت على "وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".

وجاءت الحصيلة بعد ساعات من تحذير البعثة، الثلاثاء، من أنّ "هجوم طالبان البري والضربات الجوية للجيش الأفغاني تسببت بأكبر قدر من الضرر" على المدنيين.

وأعربت عن "مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين".

وتسبّبت المعارك في أنحاء البلاد بنزوح نحو ثمانين ألف طفل منذ مطلع حزيران/ يونيو، وفق ما أفادت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الثلاثاء، مشيرة الى تضرر العديد من المدارس والمرافق الصحية جراء القتال.

وأحصت البعثة مقتل 1659 مدنيّاً وجرح 3254 آخرين في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 47 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وسقط نصف القتلى خلال الشهرين الأولين من هجوم طالبان.

وتعرضت مكاتب البعثة في مدينة هرات لهجوم الجمعة، أودى بحياة شرطي أفغاني.

(د ع)