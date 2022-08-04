​​​​​​​مقتل 4 من قوات دمشق في هجوم لداعش على نقطة تابعة لهم في البادية

قتل 4 عناصر من قوات حكومة دمشق وجرح عدد آخر، في هجوم لمرتزقة داعش على نقطة عسكرية لقوات الأولى عند برج السيرياتل في موقع المهر قرب منطقة جحار في البادية السورية.

ووفقاً للمعلومات فقد تسللت مجموعة من مرتزقة داعش من منطقة شاعر وقامت باستهداف تلك النقطة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتعرض رتل عسكري تابع لقوات حكومة دمشق، مساء الثلاثاء 2 آب/أغسطس، لهجوم من قبل "مسلحين مجهولين"، قرب قرية التياس في بادية حمص.

ويتألف الرتل من 3 سيارات نوع “كاز” ترافقهم سيارة دفع رباعي، حيث كان الرتل يسير بالقرب من حاجزين للمجموعات الإيرانية.

وأسفر الهجوم عن وقوع جرحى، تم نقلهم لمستوصف بداخل المحطة الرابعة قبل نقلهم لمشفى حمص العسكري.

(ش ع)