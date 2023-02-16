​​​​​​​مقتل 4 من مرتزقة داعش في اشتباكات مع الجيش العراقي

كشف مصدر أمني في العراق، اليوم الخميس، عن حصيلة ضحايا الجيش العراقي وقتلى مرتزقة داعش في الاشتباكات الدائرة في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز إن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 4 منتسبين من الجيش بينهم آمر الفوج الثالث/ مغاوير العمليات (المقدم الركن عمار نعمان)، ووقوع 6 مصابين، فيما قُتل 4 من عناصر داعش".

وأضاف، أن "القوات الأمنية لا زالت تخوض اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في الطارمية".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن مداهمة وكر لمرتزقة داعش وقتل ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية..

(د ع)