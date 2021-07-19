​​​​​​​مقتل 4 من عناصر قوات حكومة دمشق على يد داعش في البادية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 عناصر من قوات حكومة دمشق برصاص مرتزقة داعش المنتشرين في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وقتل العناصر، خلال اليومين الماضيين، وذلك لوقوعهم في كمين أثناء قيام قوات حكومة دمشق بعمليات تمشيط في البادية.

ويشار إلى أن عناصر قوات حكومة دمشق يتعرضون بين الحين والآخر لهجمات من قبل مرتزقة داعش المتمركزين في البادية، وسبق أن تعرضت حافلات تقل عناصر قوات الحكومة لكمائن أدت إلى مقتل العشرات من عناصر قوات الحكومة.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات الحكومة السورية وموالوها من الإيرانيين والروس لم يستطيعوا القضاء على مرتزقة داعش في البادية حتى الآن.

(د ع)