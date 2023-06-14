​​​​​​​مقتل 4 من عناصر حكومة دمشق واستشهاد مقاتلين في الهجمات التركية

صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها مؤخراً، ضد مناطق شمال وشرق سوريا، فمنذ أمس الثلاثاء، هاجمت مناطق شمال وشرق سوريا، وتركّز القصف على مناطق في منبج والشهباء وعفرين بشكل عنيف، وما يزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد هذه المادة.

أمس الثلاثاء 13 حزيران، وقبل بدء الجيش التركي تصعيده ضد مناطق شمال وشرق سوريا حلّقت طائرات حربية وطائرات استطلاع ومسيّرات تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء عفرين والشهباء في الساعة 16.30.

قصف جيش الاحتلال التركي وبشكل عنيف قريتي صوغانكة وآقيبة التابعتين لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. قرابة الساعة الـ 18.30.

في الساعة الـ 19.20 استهدفت طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال التركي نقاط تمركز قوات حكومة دمشق في محيط ناحية تل رفعت في الشهباء ومحيط قرية آقيبة في ناحية شيراوا، ما أسفر عن تعطيب دبابتين وإصابة عنصرين لقوات حكومة دمشق.

وفي تمام الساعة 20.15 استهدفت طائرة مسيّرة أخرى لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

وبالتزامن مع قصف طائرة استطلاع تركية لمحيط قرية تنب، قصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في ريف منبج الشمالي بقذائف الأوبيس والهاون، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وكشف مجلس منبج العسكري عبر بيان كتابي، طائرة استطلاع مذخرة تابعة للاحتلال قصفت حاجزاً تابعاً لمجلس منبج العسكري في قرية درج، واستشهد على إثره أحد مقاتلي المجلس، وقصفت مسيرة مذخرة أخرى للاحتلال التركي نقطة لمقاتلي مجلس منبج العسكري في محيط جسر قرقوزاق شرق منبج، أسفر عن استشهاد أحد مقاتليه وإصابة آخر.

وفي الساعة الـ 23.00، قُتل 3 من عناصر قوات حكومة دمشق جراء قصف لجيش الاحتلال التركي على إحدى نقاطهم في محيط قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

وفي ساعات متأخرة من ليل أمس، قصف الاحتلال التركي محيط قاعدة القوات الروسية في قرية الوحشية في منطقة الشهباء دون ورود معلومات إضافية عن أضرار القصف.

وفي تمام الساعة الـ 00.30 هاجمت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي قرية شوارغة في ناحية شرا، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق.

وصباح اليوم 14 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيّرة قرية شوارغة في ناحية شيرا، أسفر عن إصابة اثنين من قوات حكومة دمشق، كما قُتل عنصر وأصيب 3 آخرون من قوات حكومة دمشق في هجمات جوية للاحتلال التركي على ناحيتي تل رفعت وشيراوا.

(أ ب)

ANHA