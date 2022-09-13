​​​​​​​مقتل 4 جنود محتلين و12 مرتزقا في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين

وأصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً كتابياً مفصلاً بخصوص سلسلة العمليات التي نفذتها ضد المحتلين في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي الذي تحتله تركيا ومرتزقتها.

وجاء في نص البيان:"

للإعلام والرأي العام

تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضينا دون هوادة. رداً على هذه الهجمات الفاشية، تتواصل عمليات الرد لدينا في سياق الدفاع المشروع.

وفي هذا السياق:

في 23 آب/أغسطس، نفّذت قواتنا عملية في مريمين التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين، استهدفت من خلالها قاعدة جيش الاحتلال التركي المتواجدة في القرية. وأسفرت العملية عن مقتل 2 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر بجروح بليغة ونظراً لتأخر وصول المعلومات حول نتائج العملية، نشاركها تواً للرأي العام.

في 4 أيلول/سبتمبر، نفّذت قواتنا عملية استهدفت من خلالها قاعدة جيش الاحتلال التركي المتواجدة في قرية كلجبرين التابعة لمدينة اعزاز. أسفرت هذه العملية عن مقتل جندي لجيش الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين.

في 7 من أيلول/سبتمبر، نفّذت قواتنا عملية على محور حربل وأسفرت العملية عن مقتل 4 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة آخر وتدمير عربة عسكرية.

في الثامن من ايلول/سبتمبر، نفّذت قواتنا عملية على محور قرية شيخ عيس التابعة لناحية تل رفعت مما أسفر عن مقتل جندي لجيش الاحتلال التركي.

في 9 من أيلول/سبتمبر نفّذت قواتنا عمليتين في كل من جرابلس وريف مدينة عفرين. أسفرت عملية قواتنا في جرابلس عن مقتل اثنين من المرتزقة وتدمير دراجة نارية. وفي العملية الثانية استهدفت قواتنا مستودع ذخيرة لمرتزقة الاحتلال التركي مما أسفر عن مقتل 6 من مرتزقة الاحتلال التركي وتدمير مستودع الذخيرة بشكل كامل.

وأسفرت هذه العمليات الست عن مقتل 4 جنود و12 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 3 جنود ومرتزقة آخرين. هذا ونتوعد باستمرار عمليات الرد ضد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

(م)