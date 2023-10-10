​​​​​​​مقتل 4 جنود للاحتلال في رد لقوات سوريا الديمقراطية

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"ضمن إطار حقها في الردّ المشروع على هجمات واعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته؛ استهدفت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية قواعد للاحتلال التركي في ريف ناحية “زركان”، شمال الحسكة.

ويوم أمس الإثنين، 9 تشرين الأول الجاري، وفي الساعة (09:30)، استهدفت قواتنا قواعد الاحتلال التركي في قرى؛ أم شعيفة وباب الفرج وتل محمد والداوودية وعبد الحي في ريف بلدة زركان بأكثر من /28/ قذيفة هاون، ما أسفر عن مقتل /4/ جنود للاحتلال التركي وجرح /5/ آخرين.

وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الاحتلال التركي خلال سلسلة عمليات الرد لمشروع التي نفذتها قواتنا خلال الأيام الماضية إلى 15 قتيلاً و13جريحاً.

على صعيد متصل، أطلق رئيس النظام التركي المحتل سلسلة من الأكاذيب حول المواقع التي استهدفها طيران الاحتلال وعدد الشهداء من قواتنا، حيث ادعى استشهاد 162 من مقاتلينا وتدمير 194 هدفاً، نؤكد أن تلك الادعاءات هي أكاذيب مكررة وكل الأهداف التي تم استهدافها منشآت خدمية وحيوية تخدم السكان، أدى إلى استشهاد نحو 45 شخصاً، بينهم 11 مدنياً، وآخرون من قوات مكافحة المخدرات أثناء تواجدهم في مركز تدريبي بمهمة غير قتالية".

(أ ب)