​​​​​​​مقتل 4 جنود أتراك ومرتزق سوري في ليبيا

وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء مبروك الغزوي، في كلمة مصورة، إن "الجنود الأتراك قُتلوا إثر حصار طويل قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش في محور عين زارة، طيلة يوم الثلاثاء الماضي".

وأكد الغزوي مقتل أحد قيادات المرتزقة السوريين متأثرا بإصابته البليغة بعد أسره رغم محاولات إسعافه"، مضيفا إن "الجيش يتحفظ على هذه الجثث، ولا يمانع في تسليمها إلى ذويها عبر الهلال الأحمر الليبي".

وأوضح الغزوي، أن المرتزق السوري اعترف قبل مقتله، بوجود 10 أتراك و8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف المدرعة التي كانت تقلهم"، وأنهم طلبوا الدعم من قاعدة معيتيقة العسكرية، إلا أنه لم يصلهم بسبب الحصار المفروض عليهم.

وطلب الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، من تركيا أن تتواصل معهم بهدف استلام مدرعة تركية والجثث التي بداخلها بعد قيام الجيش الوطني بتدميرها وقتل من فيها.

(آ س)