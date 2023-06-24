​​​​​​​مقتل 4 عناصر من قوات دمشق في ريفي حلب وحمص

شهد محور المشاريع في سهل الغاب، ومحور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، استهدافات متبادلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق قنصاً إثر استهدافه من قبل مرتزقة "تحرير الشام" على محور الفوج "46" في ريف حلب الغربي. فيما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة محيط بزابور في جبل الأربعين وقرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

وشهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" خلال الأيام القليلة الفائتة تصعيداً لافتاً بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى.

في سياق منفصل، قتل ضابط برتبة عميد ركن وعنصران آخران كانا برفقته، جراء انفجار مستودع ذخيرة بمنطقة حسياء ضمن ريف حمص الجنوبي، وذلك لأسباب مجهولة حتى اللحظة، إذ لم يتضح فيما كان الانفجار ناجماً عن خطأ فني أو بفعل فاعل، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشار أن الضابط من سهل الغاب في ريف حماة، كما يذكر أن المنطقة هناك تعد تحت نفوذ حزب الله اللبناني.

(د ع)