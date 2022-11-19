​​​​​​​مقتل 4 عناصر من الجيش العراقي بهجوم لداعش في كركوك

وقال مصدر أمني عراقي إن "عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك"، وفق ما نقلت شبكة السومرية نيوز.

وأضاف إن "التعرض أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتاً إلى أن "عناصر داعش الإرهابية أقدمت على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم".

وتابع إن "نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش سيصلون إلى كركوك لعقد اجتماع طارئ ومعرفة ملابسات الحادثة".

من جانبه، قال مسؤول عسكري عراقي أن أربعة جنود عراقيين قتلوا صباح اليوم السبت في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي في شمالي مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع "حوالي الخامسة صباحاً" بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وحسب المسؤول، فإن الهجوم استهدف "ثكنة للجيش العراقي، في ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرقي مدينة كركوك".

(د ع)