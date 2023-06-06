​​​​​​​مقتل 4 عمال بهجوم لمرتزقة داعش في ريف حمص

قُتل 4 عمال من عائلة واحدة، في هجوم مسلح نفذه مرتزقة داعش أثناء عملهم في الحصاد، في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، اليوم.

وحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الأربعة ينحدرون من مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

وتنتشر خلايا مرتزقة داعش في البادية السورية على نطاق واسع، وينشط دورها في كمائن وتفجيرات وهجمات مباغتة واستهدافات ضد المدنيين والعسكريين.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 333 قتيلاً، منذ مطلع العام 2023، 16 منهم من مرتزقة داعش قُتلوا في اشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و165 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، قتلوا في 88 عملية لداعش ضمن مناطق متفرقة من البادية و152 مواطناً.

ويشكل داعش خطراً حقيقياً على المنطقة، على الرغم من القضاء عليه جغرافياً على يد قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز 2019، إلا أن خلاياه النائمة التي تنشط في مناطق عديدة من البادية، تنفذ بين الفترة والأخرى هجمات دموية تستهدف المدنيين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

وعلى الرغم من الدعم الروسي المكثف لقوات حكومة دمشق والاستهدافات الجوية التي كانت تنفذها على البادية، إلا أنها لم تتمكن من إنهاء وتقليص خطر داعش على المنطقة.

وسيبحث التحالف الدولي لمكافحة داعش الخميس المقبل، في العاصمة السعودية الرياض ملف داعش وخطره على المنطقة، في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون وباحثون في شؤون الجماعات الإرهابية من تقاعس المجتمع الدولي تجاه هذا الملف الخطر.

(د ع)