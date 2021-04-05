​​​​​​​مقتل 37 عنصرًا من طالبان في عملية أمنية جنوب أفغانستان

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيانٍ صحفي، اليوم الإثنين، إن 37 من عناصر طالبان قتلوا في عمليات جوية وبرية نفذتها قوات الأمن في منطقتي أرغنداب وجيري بإقليم قندهار أمس.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع القول، إن القوات صادرت 90 دراجة نارية خلال تلك العمليات، ودمرت "كمية كبيرة من الأسلحة" التابعة لحركة طالبان، وقامت بتطهير قرية "تابين" في أرجنداب.

وقال مسؤولون محليون في قندهار، أمس الأحد، إنه تمت استعادة منطقة أرجنداب من طالبان بعد عملية شنتها قوات الأمن وأوضحوا أن بعض الأجزاء في المنطقة كانت تخضع لنفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية.

(د ع)