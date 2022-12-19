​​​​​​​مقتل 3 شرطيين خلال مداهمات في مدينة معان الأردنية

أعلنت السلطات الأمنية في الأردن، اليوم الإثنين، عن مقتل وإصابة 8 من أفراد الأمن أثناء مداهمة للمشتبه به في مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح؛ نائب مدير شرطة محافظة معان.

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن 3 من عناصر الأمن قتلوا وأصيب 5 آخرون خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الدلابيح.

وأشارت مديرية الأمن العام، في بيان، إلى مقتل المشتبه به، الذي وصفته بأنه "من حملة الفكر التكفيري"، بالإضافة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين.

وقال الأمن العام إن التحقيقات جارية، وأنه سيصار إلى الكشف عن التفاصيل لاحقاً.

وكانت مديرية الأمن العام نعت، الخميس الماضي "العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وكان قد قتل ضابط أمن، وأصيب اثنان آخران خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدها الأردن على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات؛ وسط تحذيرات من توسعها.

وتعيش المملكة منذ أكثر من أسبوعين اضرابات في قطاع النقل؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

(م ش)