​​​​​​​مقتل 3 من قوات حكومة دمشق بهجوم مسلح في ريف حمص

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتعرض سيارة تقلّ 3 عناصر من قوات حكومة دمشق، لهجوم مسلح قرب منطقة سبخة الملح شرق تدمر، في ريف حمص الشرقي، مما أدى إلى مقتلهم جميعًا.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 115 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 69 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و46 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، قتلوا في 21 عملية لمرتزقة داعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

(د ع)