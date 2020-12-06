​​​​​​​مقتل 3 جنود أتراك و مرتزق في عمليات انتقامية لقوات تحرير عفرين

وأكدت قوات تحرير عفرين أن العمليات الانتقامية ستتواصل ضد الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يرتكبون جرائم الإبادة والصهر ضد الشعب في المناطق المحتلة.

وجاء في بيان كتابي لقوات تحرير عفرين: "مثّلت الدولة التركية عبر تاريخها مفاهيم الإبادة والصهر والجرائم المنافية للإنسانية ضد الشعوب، وفي الوقت الراهن تطبّق كل قذارتها والإبادة والصهر على شعبنا، وهي في هذه الممارسات، لا تميّز بين الأطفال والنساء والمسنين، الدولة الفاشية التي ارتكبت مجزرة بحق الأطفال في تل رفعت في كانون الأول من العام الفائت، تمارس ذات الجرائم وترتكب ذات المجازر بحق الشعب.

والجريمة التي ارتُكبت مؤخرًا في قرية كيمار دليل على ذلك، وللانتقام من هذه الممارسات المنافية للإنسانية والرد عليها، نحن نواصل عملياتنا، وفي هذا الإطار:

في الـ 3 من كانون الأول، وفي ساعات الصباح الأولى، استهدفت قواتنا مقرًّا لجيش الاحتلال التركي، أسفرت تلك العملية عن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين، كما تم الاستيلاء على سلاح فردي مع جعبة ومنظار حراري وجهاز اتصال لاسلكي وهاتف خليوي.

وفي الـ 4 من كانون الأول، نفذّت قواتنا عملية ضد المرتزقة في عفرين، حيث قُتل مرتزق وأصيب 4 آخرون في تلك العملية.

انتقامًا للجرائم التركية ضد شعبنا، سنواصل عملياتنا".

(م)