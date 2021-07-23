​​​​​​​مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لمرتزقة داعش

وأفاد مصدر حكومي محلي، لقناة "الحرة" الأميركية، اليوم الجمعة، بسقوط ضحايا من قوات عراقية، خلال هجوم لتنظيم داعش في قضاء الرطبة الحدودي مع السعودية.

وقال قائم مقام الرطبة عماد مشعل، إن مرتزقة داعش شنوا هجوماً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، على إحدى النقاط الأمنية بالقرب من منطقة الطبعات التابعة لقضاء الرطبة أقصى غرب الأنبار، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر قوات الجيش التابعين للفرقة الأولى وعنصر من قوات الحشد العشائري.

وأضاف مشعل أن الهجوم أسفر أيضاً عن تعرض عنصرين من قوات الجيش إلى جروح خطرة وتم نقلهما إلى مستشفى الرطبة العام، مشيراً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد مرتزقة داعش.

وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 4 أيام على انفجار عبوة ناسفة عشية عيد الأضحى في سوق "الوحيلات" في مدينة الصدر المكتظة شرق العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل، فيما أصيب نحو 62 آخرين بجروح، وفق وكالة فرانس برس.

وبحسب خلية الإعلام الأمني العراقية، فإنه كان بفعل "إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً".

وأثار الهجوم دعوات لمحاسبة المسؤولين الأمنيين في العاصمة، ويذكر أن العراق شهد مؤخراً موجة من التفجيرات استهدفت أبراجاً لنقل الطاقة الكهربائية خلال الأسابيع الماضية.

(م ش)