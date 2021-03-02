​​​​​​​مقتل 3 إعلاميين برصاص مجهولين في أفغانستان

هذا، ولم تتبنى أية جهة مسؤوليتها عن العملية بعد، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقتٍ سابق من أمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل ما لا يقل عن 30 ً شخصًا من عناصر حركة طالبان، من بينهم 16 ً عنصرا ينتمون لتنظيم القاعدة.

وتشهد مواقع ونقاط أمنية وعسكرية تابعة للجيش الأفغاني هجوم بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى استهداف الإعلامين والقضاة، بينما تتبنى في أغلب العمليات حركة طالبان.

وتستمر الولايات المتحدة وطالبان في تبادل الاتهامات بشأن عدم الالتزام باتفاق السلام الذي وقّعه الجانبان بالدوحة في فبراير/شباط من العام الماضي.

(ي م)