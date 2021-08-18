​​​​​​​مقتل 3 أشخاص في مظاهرات مناهضة لطالبان بمدينة جلال آباد

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود عيان، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في احتجاجات مناهضة لطالبان، بمدينة جلال آباد الأفغانية عاصمة الولاية لاننغرهار.

هذا ونظمت، اليوم، احتجاجات شعبية في ولاية لاننغرهار شرق أفغانستان، وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار على المحتجين.

وأشارت وكالة Pajhwok إلى أن صحفيين من طاقمها وقناة Ariana News تعرضوا للضرب على أيدي عناصر من طالبان لدى محاولتهم تغطية المظاهرة.

وعقب نحو ثلاثة أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، سقطت كافة ولايات أفغانستان بما فيها العاصمة كابول يوم الأحد، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد تاركاً السلطة للحركة.

(ل د)