​​​​​​​مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن مقتل جنديين جراء تبادل لإطلاق النار على الحدود الجنوبية مع مصر، مشيراً إلى أنه لا يزال يحقق في ملابسات الحادث.

وقال بيان للجيش إن "جنديين، هما رجل وامرأة، قتلا بنيران حية قرب الحدود". وامتنع الجيش في البداية عن تأكيد مقتلهما الذي أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حتى تم إبلاغ العائلات.

وفي سياق منفصل، قال الجيش إن قواته قتلت بالرصاص "مهاجماً في الأراضي الإسرائيلية" بالقرب من الحدود مع مصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر: "وقع صباح اليوم حادث أمني في منطقة اللواء الإقليمي فاران حيث قتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود".

وأضاف: "يقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة".

وبحسب أسوشيتد برس فإن "مجرمين أحياناً يقومون بتهريب المخدرات عبر الحدود، بينما تنشط جماعات إسلامية متشددة أيضاً في شمال سيناء المضطرب في مصر".

وكانت إسرائيل ومصر وقعتا اتفاقية سلام عام 1979 وتحافظان على علاقات أمنية وثيقة، حيث إن القتال على طول حدودهما المشتركة أمر نادر الحدوث.

وبحسب الوكالة فإن تبادل إطلاق النار كان حول معبر "نيتسانا" الحدودي بين إسرائيل ومصر. ويقع المعبر على بعد 40 كيلومتراً جنوب شرق النقطة التي تلتقي فيها حدود إسرائيل مع مصر وقطاع غزة. ويتم استخدامه لاستيراد البضائع من مصر المتجهة إلى إسرائيل أو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الفلسطينية.

وشيدت إسرائيل سياجاً على طول الحدود المليئة بالثغرات قبل عقد من الزمن لوقف دخول المهاجرين والمتشددين الإسلاميين الناشطين في صحراء سيناء المصرية.

(د ع)