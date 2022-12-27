​​​​​​​مقتل 3 عناصر لقوات حكومة دمشق شرقي درعا

قتل 3 على الأقل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة من عناصر "شعبة المخابرات العسكرية" التابعة لحكومة دمشق بعد هجوم مسلحين مجهولين استهدف حاجز "الرادار" في بلدة النعيمة شرقي درعا، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين وحالة من الذعر سادت المنطقة، فيما لاذ المجهولون بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري إلى أن جميع عناصر الحاجز سقطوا ما بين قتيل وجريح، والعديد من الإصابات في حالة خطرة إثر الاشتباكات.

وبذلك بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، 525 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 486 شخص، جلهم من المواطنين والعسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات".

(م ش)