​​​​​​​مقتل 23 مرتزقا من داعش خلال عمليات عسكرية للجيش الليبي شرق البلاد

وقال المصدر العسكري الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “وحدات عسكرية من اللواء طارق بن زياد واللواء 73 مشاة والكتيبة العسكرية 128 تمكنت من القضاء وقتل 23 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي جنوب شرقي البلاد خلال عملية عسكرية تشن قوات الجيش الليبي في عدة مناطق قرب مدينة القطرون”، موضحاً أن “قواتنا تمكنت خلال عملية مطاردة من قتل 20 شخصا و3 آخرين قاموا بتفجير أنفسهم”.

وتابع “خلال عمليات المواجهة سقط 6 من جنود قوات الجيش الليبي وأصيب آخرون بجروح”.

وأضاف المصدر، أن “هذه العملية العسكرية جاءت بعد مطاردة أثر بقايا تنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرقي ليبيا”، مضيفاً أن “انطلقت القوات المسلحة متجهة أمس الأربعاء إلى مدينة القطرون جنوب شرقي ليبيا لتنفيذ عمليات التتبع لمواقع عناصر تنظيم داعش في منطقة القطرون وجبال عصيدة”.

ووصل عدد قتلى داعش إلى 25 شخصاً حيث لقي عنصران من داعش وأصيب آخر، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش الوطني لليبي، جنوبي البلاد أمس الأربعاء.

(ش ع)