أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "رئيس بلدية بلدة المسيفرة" بريف درعا الشرقي، اغتيل إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في البلدة.

على صعيد متصل عُثر على جثة شخص مجهول الهوية، مقتولاً بالرصاص عند أوتوستراد درعا- دمشق، دون معلومات عن هوية الفاعلين إلى الآن.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في عموم مدينة درعا، والذي تصاعد بعد إجراء حكومة دمشق لما تسمى "التسويات".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 399 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 236 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر تابعة لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

(د ع)