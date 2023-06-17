​​​​​​​مقتل 17 شخصاً بضربة جوية جنوبي الخرطوم

كتبت إدارة الصحة في العاصمة السودانية الخرطوم بمنشور على صفحتها في "فيسبوك": "تعرضت منطقة اليرموك بمنطقة مايو جنوب الحزام لقصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين".

وأضافت: "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلاً، بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا".

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت أنها أسقطت صباح السبت، طائرة تابعة للجيش من طراز "ميغ".

وأوضحت في بيان أن طيران الجيش هاجم عدداً من الأحياء السكنية جنوبي الخرطوم، هي مايو واليرموك ومانديلا، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

(د ع)