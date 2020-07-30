​​​​​​​مقتل ١٧ شخص بأفغانستان قبل ساعات من سريان الهدنة

وقال صديق الله، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى بولي علم، عاصمة محافظة لوغار حيث وقع الهجوم "تم جلب 17 قتيلا و21 جريحا إلى المستشفى. يوجد مدنيون وجنود بين الضحايا".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد أعلن الثلاثاء، أن محادثات السلام مع حركة «طالبان» قد تبدأ "خلال نحو أسبوع"، عقب استكمال عملية تبادل السجناء التي تعد أسياسية لبدء المفاوضات.

بدورها، أعلنت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار مدته 3 أيام خلال عطلة عيد الأضحى؛ حيث يبدأ من يوم الجمعة؛ وذلك للمرة الثانية في أفغانستان في نحو شهرين.

وأفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان، بأن أوامر صدرت لجميع عناصر طالبان بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة.

)ي ح)