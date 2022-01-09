​​​​​​​مقتل 164 شخصاً في احتجاجات كازاخستان وقمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي غداً

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن مصرع 164 شخصاً.

ووفقاً للبيانات التي نقلتها وسائل إعلام كازاخستانية عن وزارة الصحة، تم تسجيل معظم الضحايا في ألماتي، حيث توفي 103 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المقرر عقد قمة عبر الفيديو لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، غداً الإثنين، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستجري في 10 كانون الثاني / يناير"، منوهاً إلى أن القمة ستكون بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

إلى ذلك، أعلنت حكومة أرمينيا أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخطط لعقد قمة بالفيديو غداً الإثنين، ويخطط القادة مناقشة الوضع في كازاخستان.

وأرسل أعضاء المنظمة قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان، من روسيا وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وطاجيكستان.

(ش ع)