​​​​​​​مقتل 16 من جنود جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، كشفت فيه حصيلة المعارك الجارية بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وذكر البيان أن قوات الكريلا نفذت عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 16 من جنود الاحتلال التركي بينهم 3 من المرتزقة (كونترا).

كما أسفرت العمليات عن تدمير طائرة دورن وآلية عسكرية من نوعي “كربي” للجيش الاحتلال التركي.

وأكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة 23 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة، و9 مرات بالطائرات الحربية و68 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة.

(ك)