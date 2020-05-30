​​​​​​​مقتل 15 شخصاً على الأقل إثر هجوم في بوركينا فاسو

وقالت الحكومة اليوم إن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم إثر هجوم على قافلة نقل تجار في بلدة شمال بوركينا فاسو يوم الجمعة.

وأسفر الهجوم الذي نفذته مجموعة مهاجمين مجهولين عن إصابة عدد آخر، وقالت الحكومة في بيان إن الكثيرين لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتقاتل بوركينا فاسو المسلحين الذين لهم صلات بالقاعدة ومرتزقة داعش منذ عام 2017.

وقُتل المئات في العام الماضي في دولة الساحل، وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم بسبب الهجمات التي غذّت أيضاً التوترات العرقية والدينية.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو يوم الخميس، إن القوات دمرت معسكراً للمتشددين في مقاطعة أخرى في شمال البلاد، وقالت إن عشرة مهاجمين وجندياً قُتلوا خلال العملية.

(م ش)