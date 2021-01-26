​​​​​​​مقتل 13 مرتزقًا من داعش في قصف للطائرات الروسية

واندلعت اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة داعش في بادية الميادين في ساعات ما بعد منتصف الليل، وسط قصف مدفعي على محاور الاشتباك من قبل قوات الحكومة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 عناصر من المجموعات المسلحة الموالية لحكومة دمشق خلال عمليات البحث عن خلايا داعش في المنطقة، كما وثّق مقتل 13 مرتزقًا من داعش جراء الضربات الجوية الروسية.

وشنت الطائرات الروسية، يوم أمس، العشرات من الغارات، استهدفت فيها مناطق انتشار مرتزقة داعش، في مثلث حلب -حماة- الرقة، وعلى طريق حمص – دير الزور.

وجاء القصف الروسي المكثف على البادية، بعد كمين لمرتزقة داعش استهدف فيه حافلات عسكرية في بادية الشولا بريف دير الزور، قُتل فيها 4 عناصر من قوات الحكومة بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

(د أ)