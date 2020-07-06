​​​​​​​مقتل 124 امرأة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام في تركيا

وأعدت وكالة جن نيوز (JIN NEWS) تقريرًا تطرقت فيه إلى ازدياد العنف ضد المرأة في الأشهر الأخيرة من العام 2020، وقالت إن معظم النساء اللواتي أُجبرن على البقاء في المنزل مدة ثلاثة أشهر بسبب الفيروس التاجي (Covid-19) قُتلن من قبل ذويهن.

وتضيف أن العنف ضد المرأة ازداد خلال الستة أشهر الأولى من العام، وقُتلت فيها حوالي 124 امرأة، وبحسب ما ورد، فقد تم تسجيل 86 حالة وفاة على أنها "حالات انتحار" ولم يتم العثور على الجُناة.

وأشارت إلى أن مدن آمد/ديار بكر، ماردين وآكري وعدة مناطق أخرى شهدت الشهر الماضي حالات وفيات عدة، تحت بند الانتحار، وفي العشرة أيام الأولى من شهر حزيران/ يونيو، قُتلت 10 نساء.

ويؤكد التقرير أن المدينة التي شهدت أكبر عدد من جرائم قتل النساء هي اسطنبول.

ووفقًا لإحصائية منصة "سنوقف قتل النساء" المنظمة تركية لحقوق المرأة، فإن 27 امرأة على الأقل قُتلن على أيدي الرجال خلال الشهر الفائت.

(س و)