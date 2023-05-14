​​​​​​​مقتل 11 جندي تركي

أعلنت قوات الدفاع الشعبي HPG، عبر بيان، عن مقتل ثمانية من جنود جيش الاحتلال التركي خلال هجماتها على مدار ثمانية أيام على ميردين في باكور كردستان. وجاء في البيان.

"يستغل جيش الاحتلال التركي فرصة وقف تنفيذ العمليات التي أعلنتها قواتنا الكريلا وخاصةً في شمال كردستان للمواصلة هجماته، حيث بدأ جيش الاحتلال التركي في 27 نيسان عمليات الإبادة والتدمير ضد قواتنا في ميردين والتي استمرت حتى 5 أيار، حيث أفشلت قواتنا في ميردين عمليات العدو التي واصلتها على مدار ثمانية أيام واستخدمت من خلالها كافة التقنيات الحربية، كما وجهت ضربات عنيفة للعدو، أسفرت العمليات التي استمرت على مدار ثمانية أيام عن مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال التركي، وجرح جندي آخر، والتحاق رفيقنا باهوز جيا بقافلة الشهداء، وسنشارك سجل رفيقنا باهوز الذي استشهد فيما بعد مع شعبنا.

بدأ جيش الاحتلال التركي في 27 نيسان بشن هجومه على منطقة باكوك في ميردين، وفي 28 من نيسان عند الساعة 08:00 وجهت قواتنا ضربات لمجموعتين تابعتين للعدو، حيث استمرت هذه المعارك من الساعة 08:00 وحتى الساعة 10:00 وأسفرت عن مقتل 6 من جنود جيش الاحتلال التركي، وجرح جندي آخر، فيما قام المحتلون بشن قصف بالمروحيات الهجومية على المنطقة، وقد قام جيش الاحتلال التركي بإخفاء الحقيقة عن الشعب وقال بأن جندياً واحداً من جنوده قد قُتل وتحدث عن خسارة الكريلا، ولكن لم تكن لدينا خسائر في هذه المعارك.

استهدفت قواتنا في 30 نيسان في مواجهة عمليات الإبادة في منطقة باكوك مجموعة من المشاركين في الهجمات، أدت هذه العملية الى مقتل جنديين اثنين من جنود جيش الاحتلال التركي.

وفي العملية الجارية، تعرضت المنطقة نفسها في 2 أيار الساعة 06:00، لقصف جوي أربع مرات وبطائرات الهليكوبتر لمدة ساعتين دون انقطاع. حيث انزل العدو العديد من المحتلين في المنطقة بطائرات الهليكوبتر وقام بتوسيع نطاق العملية. وفي 2 أيار اندلعت معركة بين قواتنا والمحتلين وحارب رفيقنا باهوز جيا بشجاعة وارتقى الى مرتبة الشهادة.

كما ردت قواتنا بفاعلية ضد هذه الهجمات التي شُنت بهدف تدمير قواتنا وانتقموا من أجل الوطني الكردي لقمان كوركون الذي اُغتيل بوحشية على يد الدولة التركية، ورفاقنا الذين استشهدوا في أومريان.

منطقة آفاشين

وفي 12 أيار الساعة 09:15، تم إيقاف المحتلين الذين كانوا يتوجهون إلى المواقع بتكتيكات الاستهداف أثناء عملية الاحتلال لجيش الاحتلال التركي لمنطقة آفاشين. وتم قتل 3 محتلين في هذه العملية. حيث أخفى الجيش التركي الحقائق مرة أخرى عن الرأي العام وكشف عن خسارته لجندي واحد فقط.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 11 أيار، قصفت الطائرات الحربية ساحة دشتا كافيا في غارى 3 مرات.

وفي 12 أيار، قصف جيش الاحتلال التركي مواقع المقاومة في سيدا 3 مرات بالأسلحة الثقيلة”.

(أ ب)