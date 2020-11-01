​​​​​​​مقاومة كوباني تحوّلت إلى نقطة مفصلية في تاريخ القوى الديمقراطية

أدلى مؤتمر ستار ومجالس نواحي تربه سبيه، وتل براك وكركي لكي وتل كوجر، اليوم، ببيانات منفصلة بمناسبة الذكرى السادسة ليوم التضامن العالمي مع مقاومة كوباني، هنأوا من خلالها المقاومة العظيمة التي أبداها أبناء المنطقة في وجه مرتزقة داعش، وأثنوا على التفاف شعوب العالم حولها.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه تُلي بيانٌ لمؤتمر ستار، أمام مركز المؤتمر، من قبل العضوة نالين تمو، وجاء فيه: "يصادف اليوم الذكرى السادسة للتضامن العالمي مع أم المدائن كوباني التي قدمت آلاف الشهداء والآلاف من الجرحى في سبيل الحفاظ على القيم الإنسانية في وجه مرتزقة داعش وداعميهم".

وأوضح البيان أن مقاومة كوباني تحولت بعد تحرير المدينة إلى نقطة مفصلية في تاريخ الكرد والقوى الديمقراطية والعالم أجمع.

تل براك

وفي ناحية تل براك قرئ بيانٌ باسم مؤتمر ستار من قبل الإدارية رسل رمضان أمام المركز، وجاء فيه: "تركيا الآن تهدد مدينة المقاومة كوباني، التي يصادف اليوم الذكرى السادسة للتضامن العالمي مع مقاومتها العظيمة، والهدف من ذلك الانتقام لمرتزقتها".

وبيّن البيان: "أن صمود المرأة هز العالم، وأثبت أن لها كيان خاص وقادرة على الدفاع عن أرضها وكرامتها، وقد تصدت للمحتلين وأعوانهم المجرمين من أجل وصول البلاد إلى بر الأمان، فلن ينجح الطاغية أردوغان مهما قتل وجرح، ولن تنجح ميليشياته مهما سرقت ونهبت أن تقف في وجه المشروع الديمقراطي لشمال سوريا".

وعاهد المؤتمر عبر بيانه: "فإننا نعاهد أنفسنا ونجدد العهد بأن نسلك درب الشهداء حتى تحقيق النصر الكامل، وأن نحرر الأراضي السورية من الاحتلال التركي، فكما فشلت المخططات التركية في كوباني ستفشل في كافه مناطق شمال وشرق سوريه".

كركي لكي

وفي السياق نفسه، أدلى مجلسا ناحيتي كركي لكي وتل كوجر ومؤتمر ستار ببيانين منفصلين بصدد يوم التضامن العالمي مع مقاومة كوباني.

وفي كركي لكي قرئ البيان أمام مجلس ناحية كركي لكي من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي نوروج أحمد، وأشارت إلى أنه: "بعد انتشار داعش في أرجاء كوباني واحتلالها، قاومت قواتنا في وحدات الحماية الشعب والمرأة بجسارة ووقفت في وجه الإرهاب وحررتها بمساندة شعبنا".

وأضاف البيان: "مقاومة كوباني أثبتت أن مقاتلينا قادرون على إظهار مقاومات أكثر بطولية لأن كوباني أصبحت رمزًا للمقاومة انضم إليها شبان من أجزاء كردستان الأربعة والعالم أجمع".

تل كوجر

وأما في ناحية تل كوجر فقد قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر نواف خدعان، وجاء فيه: "نستذكر انتصار ومقاومة كوباني على أعتى قوة إرهابية في القرن الـ 21 ومرتزقة الاحتلال العثماني داعش وأخواته، حيث قدمت قواتنا الباسلة أروع بطولات في ساحات الصمود".

وتابع البيان: "استمرت المقاومة 134 يومًا، ولم يساعدنا في هذه المعركة سوى إرادتنا وعقيدتنا بأن ندافع عن أرضنا ووطننا وكان أن حررناه من إرهابي داعش والاحتلال التركي".

وبارك خدعان باسم أهالي ناحية تل كوجر يوم التضامن العالمي مع مقاومة كوباني، وقال: "نحن، اليوم، نبارك لأنفسنا هذا اليوم العظيم وانتصاراتنا العظيمة، ونقدم هذا الانتصار إلى أرواح شهدائنا وإلى أمهات شهدائنا الذين لا يرضون سوى طريق الانتصار، ومن هنا نقول سوف ندحر كل من يمس أرضنا، ونحن في مؤتمر ستار نقول للاحتلال التركي وأعوانه بإرادتنا نقاوم وننتصر في أرضنا".

(كروب/أ ب)

ANHA