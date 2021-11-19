​​​​​​​مقاومة الكريلا تجبر جيش الاحتلال التركي على الانسحاب من ورخليه وتابورا عربان

وقالت قوات الدفاع الشعبي في بيان أصدرته اليوم " إلى الإعلام والرأي العام:

جابهت قواتنا بمقاومة تاريخية العملية الاحتلالية التي أطلقها جيش الاحتلال التركي في ورخليه وتابورا عربان في منطقة آفاشين. المحتلون الذين أيقنوا أنهم سيتلقون ضربات أكثر قساوة ومقاومة لا يمكن الوقوف أمامها، انسحبوا من ورخليه وتابورا عربان.

في الـ 16 من تشرين الثاني في تمام الساعة 09:30 تعرضت قرية نيشارا في ناحية جمانكه في محافظة دهوك وقرية شيه في منطقة كاني ماسي لغارات جوية.

في الـ 16 من تشرين الثاني حلقت مروحيات على منطقة زاب في ساحة جيلو الصغرى وتلة الشهيد سرخبون من الساعة 19:00 وحتى الساعة 21:15.

في الـ 17 من تشرين الثاني قصف الطائرات الحربية ساحة ساجيا في منطقة زاب في الفترة الممتدة بين الساعة 14:40 و15:20".

(م)