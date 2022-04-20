​​​​​​​مقاومة الكريلا مستمرة ضد الاحتلال والإعلان عن مقتل 34 من جندي تركي

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG) " تستمر عمليات قواتنا وضمن حملة صقور زاغروس تستهدف قواتنا كل نقاط الأعداء وتبدي مقاومة كبيرة في كل ساحة. وفي عمليات قواتنا الشاملة لجغرافية واسعة ضد جميع تقنيات العدو الحديثة وبتكتيكات الكريلا الحديثة قُتل 34 جندياً للاحتلال التركي وجرح 6 آخرون وأسقطت مسيرة للاحتلال."

وعن تواريخ العمليات شاركت قوات الدفاع الشعبي(HPG) هذه المعلومات:

في منطقة آفاشين:

في 19 نيسان الساعة 15:30 استهدفت وحدات المرأة الحرة(YJA STAR) نقاط العدو في وارخليه بالأسلحة الثقيلة. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 10 جنود للاحتلال وجرح جنديين آخرين.

في 19 نيسان الساعة 17:30 17:50 تم استهداف المحتلين الذين أبدوا تحركات في المنطقة مرتين في ساحة المقاومة في وارخليه. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل جنديين.

في منطقة زاب:

في 17 نيسان الساعة21:00 استهدفت قواتنا المروحيات الحربية التي أرادت الهبوط في جبل الشهيد جوان الواقع في ساحة مقاومة كاركر. ونتيجة تدخل قواتنا لاذ المحتلون بالفرار دون الهبوط في المنطقة أساساً.

في 18 نيسان استهدفت قواتنا من خلال عملية نوعية المحتلين الذين أرادوا التمركز في ساحة المقاومة كاركر في منطقة زاب. وأسفرت العملية عن مقتل جندي من جنود الاحتلال.

في 18 نيسان تم استهداف المحتلين الذين أرادوا التقدم من ساحة جيلو الصغيرة في منطقة زاب من مضيق الشهيد شاهو باتجاه جبل الشهيد طوفان، لمرتين. ونتيجة عمليات قواتنا توقف تقدم المحتلين في المنطقة.

في 18 نيسان استهدفت قواتنا ومن جهتين جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في وارخليه لمنطقة زاب. وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي من جنود الاحتلال.

في 18 نيسان تم استهداف المحتلين الذين أرادوا التمركز في ساحة المقاومة كاركر في منطقة زاب لمرتين بالأسلحة الثقيلة وسددت على جميع الأهداف المثبتة.

في 18 نيسان الساعة 13:00 استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في جبل الشهيد آكر التابع لساحة مقاومة رستم. وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي من جنود الاحتلال.

في 18 نيسان حاول الجيش التركي المحتل ثلاث مرات الدخول إلى ساحة المقاومة كونيشكا. ولكن بعد تدخل قواتنا لم يستطع المتحلون الدخول. قصفت الدولة التركية المحتلة والتي انسحبت إلى الوراء المنطقة مجدداً.

في 19 نيسان الساعة 07:00 أسقطت قواتنا مسيرة كانت تحوم فوق جبل الشهيد جوان التابع لساحة مقاومة كاركر.

في 19 نيسان الساعة09:20 نفذت قواتنا عمليات نوعية ضد المحتلين الذين أرادوا التمركز في جبل الشهيد طوفان, في منطقة زاب. وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي للاحتلال التركي.

في 19 نيسان الساعة 11:00 نفذت قواتنا عملية نوعية ضد المحتلين الذين أبدوا تحركات حول جبل الشهيد طوفان. وأسفرت العملية عن مقتل جنديين للاحتلال التركي .

في 19 نيسان الساعة11:10 استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة المحتلين في جبل الشهيد جوان في ساحة المقاومة كاركر. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 6 جنود أتراك وجرح 4 آخرين.

في 19 نيسان تحرك جيش الاحتلال براً، من منطقة شيلادزي الواقعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) باتجاه ساحة المقاومة في كور جارو . نفذت قواتنا عملية نوعية ضد المحتلين الذين حاولوا التحرك هناك والتمركز في جبل الشهيد شمدين. وأسفرت هذه العملية عن مقتل جنديين من جنود الاحتلال. وتستمر تحركات المحتلين في منطقة شيلادزي.

في 19 نيسان الساعة 06:15 استهدفت وحدات المرأة الحرة(YJA STAR) بقوى القنص المحتلين الذين أرادوا التمركز في جبل الشهيد جياكر في ساحة المقاومة كورو جارو. وأسفرت هذه العملية عن مقتل جنديين من جنود الاحتلال.

في 19 نيسان الساعة 15:30 استهدفت قواتنا المحتلين الذين أرادوا التقدم باتجاه ساحة كونيشك ونتيجة العمليات اضطر جنود الاحتلال إلى الانسحاب إلى الخلف.

في 19 نيسان في أوقات المساء استهدفت قوات الكريلا بعملية محكمة وبعد أن حاصرتهم وحدات المرأة الحرة المحتلين الذين أرادوا التمركز في ساحة مقاومة كورو جارو . الجناح الأول للعملية: تم استهداف المحتلين عن قرب وقتل 4 جنود منهم. الجناح الثاني: استهدف المحتلون بالأسلحة الفردية بطريقة محكمة وقتل جندي من جنود الاحتلال. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 5 جنود من جنود الاحتلال وأحدهم من مرتبة عالية.

في 19 نيسان الساعة 10:00 استهدفت قواتنا المحتلين الذين أرادوا التمركز في جبل الشهيد هارون. وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي.

في 17 و18 نيسان تعرضت كهوف الجرحى في مناطق المقاومة, كور جارو. كاركر، الشهيد شاهين، جمجو، سيدا، في منطقة زاب. لقصف الطائرات الحربية 47 مرة والصواريخ القادمة من المخافر الواقعة على خط الحدود.

في 18 نيسان تعرضت ساحات جبل جودي، جبل امديا، جبل FMفي منطقة زاب 19مرة لقصف الصواريخ القادمة من المخافر الحدودية وبالطائرات الحربية. وفي اليوم نفسه تعرضت ساحة جبل جولميرك في منطقة ماتينا لقصف الصواريخ والطائرات الحربية.

(ر خ)

ANHA