​​​​​​​مقاومة الإيزيديين تجبر قوات الديمقراطي الكردستاني على التراجع

حاولت قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح اليوم، الدخول إلى أراضي قضاء شنكال، والتوجه لمزار شرفدين.

أهالي شنكال من الإيزيديين، وقفوا أمامهم واجتمعوا في مداخل القضاء في ناحية سنوني، وأقاموا الحواجز لمنع دخول قوات الديمقراطي الكردستاني.

فيما اجتمعت الأمّهات الإيزيديات على طريق قرية بورك، المؤدي لمزار شرفدين لمنع مرورهم.

وبحسب المعلومات الواردة من شنكال، فإن مقاومة الأهالي أمام قوات الديمقراطي الكردستاني، أجبرتها على التراجع من التوغل في أراضي شنكال.

وكان مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، قد أعلن أمس، أنهم لن يقبلوا باحتلال شنكال من قبل مسلحي PDK الذين كانوا سبباً في الإبادة.

(سـ)

ANHA